Linday målskytt och matchvinnare för Heerenveen
Marcus Linday blev stor matchvinnare för Heerenveen i Eredivisie.
Svensken gjorde sitt första ligamål för säsongen när laget besegrade Fortuna Sittard med 2–1.
Marcus Linday lämnade Västerås och svensk fotboll under vintern 2025 för en flytt till nederländska Heerenveen.
Efter två mål under sitt första halvår i klubben har det varit måltorka den här säsongen. Men i lördagens hemmamöte med Fortuna Sittard klev den svenske mittfältaren fram i den 74:e minuten och satte dit 2–1, ett mål som också blev matchavgörande.
Fullträffen var Lindays första i Eredivisie den här säsongen och säkrade tre viktiga poäng för Heerenveen.
