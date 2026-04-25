Linday målskytt och matchvinnare för Heerenveen

Marcus Linday blev stor matchvinnare för Heerenveen i Eredivisie.

Svensken gjorde sitt första ligamål för säsongen när laget besegrade Fortuna Sittard med 2–1.

Foto: Bildbyrån

Marcus Linday lämnade Västerås och svensk fotboll under vintern 2025 för en flytt till nederländska Heerenveen.

Efter två mål under sitt första halvår i klubben har det varit måltorka den här säsongen. Men i lördagens hemmamöte med Fortuna Sittard klev den svenske mittfältaren fram i den 74:e minuten och satte dit 2–1, ett mål som också blev matchavgörande.

Fullträffen var Lindays första i Eredivisie den här säsongen och säkrade tre viktiga poäng för Heerenveen.