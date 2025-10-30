Uppgifter: Flera storklubbar visar intresse för Eyong

Barcelona fortsätter bevaka Levantes stjärnskott Karl Etta Eyong, men de har fått konkurrensen.

Nu jagas 22-åringen även av flera europeiska giganter.



Barcelona har länge haft ögonen på Levantes kamerunske anfallare Karl Etta Eyong, 22, som en möjlig långsiktig ersättare till Robert Lewandowski, 37, vars kontrakt går ut efter säsongen.

Enligt uppgifter från Mundo Deportivo fortsätter Barcelona att följa Eyongs utveckling noggrant – men de är långt ifrån ensamma. Även Real Madrid, Manchester City, Manchester United och Arsenal uppges visa starkt intresse för forwarden.

Eyongs utköpsklausul sägs ligga på 30 miljoner euro (cirka 327 miljoner kronor) för spanska klubbar, medan engelska klubbar får betala omkring 40 miljoner euro (motsvarande 436 miljoner kronor).

Den unga anfallaren värvades från Villarreal till Levante i september och har representerat båda klubbarna i tävlingsmatcher under säsongen.

Det innebär att han inte kan spela för en tredje klubb denna säsong, vilket gör att en eventuell övergång i januari sannolikt leder till ett lån tillbaka till Levante fram till sommaren.

Eyong har hittills stått för sex mål och tre assist på tio matcher i La Liga.