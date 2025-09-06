Uppgifter: Bardghji registrerad i Barcelona

Roony Bardghji får spela i Barcelonas A-lag.

Svensken har registrerats för spel i La Liga.

Det rapporterar Marca.

Foto: Alamy

Turerna kring Roony Bardghjis registrering har varit många. Till en början var det Barças ekonomiska svårigheter som satte käppar i hjulen på Bardghjis registrering. Då registrerades han i ställer får reservlaget.

Det ryktades även om potentiella lån om svensken inte skulle registrerats i tid. Alla uppgifter har spelaren själv dementerat.

Nu är det löst.

Enligt spanska Marca har La Liga godkänt Bardghis registrering och är spelklar inför matchen mot Valencia.

Bardghji kommer att bära nummer 28 på tröjan.