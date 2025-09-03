Bardghji slår tillbaka: ”Inget stämmer”

Barcelona har problem med att registrera Roony Bardghji.

Nu slår svensken själv fast att det inte blir spel i reservlaget.

– Från dag har det handlat om att vara med A-laget, säger han enligt Sportbladet.

Foto: Alamy

Den svenske supertalangen Roony Bardghji, 19, har bytt FC Köpenhamn mot FC Barcelona. Men något spel i A-laget har det inte blivit för svensken, och efter två träningsmatcher tidigare i sommar har Bardghji varit utanför Barcelonas matchtrupp i de första två La Liga-omgångarna.

”Barça” dras med ekonomiska problem och har inte lyckats registrera Bardghji i truppen till A-laget. För några dagar sedan registrerades talangen i reservtruppen, men enligt honom själv ska det inte bli tal om att spela i reservlaget.

– Från dag har det handlat om att vara med A-laget. Som många vet, jag vet inte om man kan kalla det problem, men de har haft problem att registrera spelare i flera år nu. Det är inte bara det här året med mig. Det har hänt många gånger tidigare. Det är något klubben kämpar med, säger Bardghji enligt Sportbladet.

Registreringen i A-laget förväntas bli klar innan nästa match i ligan, mot Valencia söndag den 14 september.

– Ja, det är klart. Jag tror allting är klart till dess. Vi får se. Jag tror att det ska vara klart nu, säger Bardghji.

– Från första början visste både jag och klubben vad planen har varit. Jag vet inte allt snack som gått runt. Inget stämmer. Det har inte påverkat mig riktigt. Det är någonting ni hittat på. Det är inget som stämmer, fortsätter 19-åringen.