Uppgifter: Bernardo Silva får nobben av Barcelona

Bernardo Silva lämnar Manchester City.

Samtidigt får han nobben av Barcelona.

Bernardo Silva ser ut att lämna Manchester City efter säsongen och har ryktats till flera olika klubbar – både i Europa samt i ligor i USA och Saudiarabien.

Nyligen framkom uppgifter om att portugisen helst vill flytta till Barcelona, förutsatt att en övergång går att lösa i sommar.

Men enligt Mundo Deportivo är intresset inte ömsesidigt. Tidningen rapporterar att Barcelona inte är intresserat av att värva 31-åringen, trots att han skulle vara tillgänglig som bosman.

Klubben anser sig redan ha tillräckligt med spelare på hans position och sägs dessutom tveka inför att ta på sig Silvas höga lön.