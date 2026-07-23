Uppgifter: Guardiola nobbar Italien – kräver 220 miljoner

Pep Guardiola till det italienska landslaget ser ut att ha kollapsat.

Enligt La Gazzetta dello Sport har spanjoren nobbat förslaget.

Pep Guardiola. Foto: Alamy

Det italienska fotbollförbundet var på väg mot en prestigevärvning i den tidigare Manchester City-tränaren Pep Guardiola som ny förbundskapten för herrlandslaget. Spanjoren, som är utan jobb efter att han lämnade Premier League-klubben efter förra säsongen, har tidigare bekräftats vara förstavalet för Italien, men nu ser ”Gli Azzurri” ut att få leta på annat håll.

Enligt italienska La Gazzetta dello Sport har Guardiola fått ett erbjudande om en årslön på 10 miljoner euro (omkring 110 miljoner kronor). 55-åringens motbud ska i stället ligga på det dubbla; 20 miljoner euro (runt 220 miljoner kronor) per år.

Guardiola. Foto: Alamy

Kan göra undantag

Hur Italien ställer sig till kravet framgår inte av uppgifterna, men det ska finnas frågetecken kring om det går att frigöra en så hög lönepost i budgeten. Samtidigt skriver La Gazzetta att ”undantag kan göras” för att säkra Guardiola till landslaget.

Andra kandidater till jobbet sägs vara Andrea Pirlo, Roberto Mancini och Antonio Conte.