Infantino anklagas för att ha brutit mot Fifa:s etikregler

Fifapresidenten Gianni Infantino har delat ut ett fredspris till USA:s president Donald Trump.

Det ska han ha gjort utan att ha rådfrågat medlemmarna i förbundets styrande organ.

Nu anklagas Infantino för att ha brutit mot Fifa:s etikregler, enligt The Athletic.

Foto: Bildbyrån

Det var under fredagen som USA:s president Donald Trump tilldelades Fifa:s nya fredspris, vars syfte var att ”belöna individer som har tagit exceptionella och extraordinära åtgärder för fred och genom detta förenat människor över hela världen”.

Personen som delade ut priset till Trump var det Internationella Fotbollsförbundets president Gianni Infantino – som nu har hamnat i blåsväder.

Detta då han har instiftat priset och delat ut det utan att ha rådfrågat medlemmarna i Fifas styrande organ, enligt The Mirror. Det ska i sin tur leda till att 55-åringen kommer att utredas.

Enligt flera brittiska uppgifter har ett officiellt klagomål lämnats in till Fifa:s etikkommitté där man påstår att Infantino har brutit mot sin skyldighet att vara politiskt neutral. Vidare ska även en utredning tillsättas angående processen som ledde fram till att Donald Trump fick motta förbundets första fredspris.

Vill utreda instiftandet av Fifa:s nya fredspris

Klagomålet ska ha skickats in av en brittisk organisation för mänsklig rätt vid namn Fairsquare. De menar att Fifa-presidenten, vid flera tillfällen, har visat stöd för den amerikanska presidenten och menar att det är en form av ”maktmissbruk”.

I sitt klagomål skriver Fairsquare bland annat:

”Klagomålet handlar främst om fyra offentliga uttalanden från Infantino, men vi vill också begära att etikkommittén undersöker omständigheterna kring det ursprungliga beslutet att införa ett FIFA-fredspris och den efterföljande utdelningen av priset, samt huruvida dessa processer är i enlighet med FIFA:s procedurregler.”

”FCE behandlar ’uppförande, annat än det som specifikt anges i andra regler och som är kopplat till spelplanen, som skadar fotbollens integritet och anseende, och i synnerhet olagligt, omoraliskt och oetiskt beteende’ och den gäller ’alla domare och spelare’.”

”Vi ber etikkommittén att inte bara utreda Infantinos offentliga uttalanden till stöd för president Trump, utan även Infantinos roll i de interna FIFA-processer som ledde till skapandet av FIFA:s fredspris och beslutet att tilldela priset till president Trump den 5 december 2025”.