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Laporta. Foto: Alamy

Uppgifter: Nya böter för Barcelona

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Daniel Karimi
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Barcelona har bötfällts för andra gången på kort tid.
Enligt uppgifter gäller straffet föremål som kastades in på planen under El Clásico.
Summan är densamma som förra gången, 602 euro.

**Joan Laporta, FC Barcelonas president, följer La Liga-matchen mellan FC Barcelona och Real Madrid i Barcelona, Spanien, den 10 maj 2026.**
Laporta. Foto: Alamy

Det blir ännu en räkning för Barcelona. Enligt Marca måste klubben betala 602 euro i böter, efter att föremål kastades in på planen under söndagens El Clásico mot Real Madrid, som Barça förlorade med 1–2.

Summan är exakt densamma som i de böter som Barcelona fick i går. Då straffades klubben efter att Atlético Madrid hade anmält Barça för att under flera månader ha försökt locka över anfallaren Julián Álvarez. Det spanska fotbollsförbundet inledde en disciplinutredning, och Barça riskerade bland annat poängavdrag och värvningsstopp. I stället blev det böter på 602 euro.

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