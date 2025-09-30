Uppgifter: Öppnat för att utesluta Israel – planerna ser ut att pausas

Uefa har enligt rapporter övervägt att utesluta Israel från europeisk fotboll.

Något sådant beslut ser dock inte ut att vara på gång i dagsläget.

Detta rapporterar The Times.

Foto: Bildbyrån

Nyligen kom rapporter från The Times om att Uefa planerade att hålla ett möte för att diskutera huruvida Israel ska få fortsätta delta i europeisk fotboll.

En majoritet av medlemmarna i Uefas exekutivkommitté rapporteras samtidigt vara för att Israel portas.

Denna plan ska dock nu ha satts på paus.

The Times rapporterar detta efter att Donald Trump och Vita huset kommit med en fredsplan för kriget i Gaza, en fredsplan som även accepterats av Israel.

En uteslutning uppges fortsatt vara högaktuell, men Uefa vill först ge fredsplanen en chans enligt uppgifterna.

FN, där en kommission nyligen slagit fast att Israel begår folkmord i Gaza, har uppmanat såväl Fifa som Uefa att utesluta Israel.