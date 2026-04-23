Uppgifter: Edin Terzic tar över Athletic Bilbao

Ernesto Valverde lämnar tränaruppdraget i Athletic Bilbao efter säsongen.

Enligt baskiska medier är Edin Terzic när att ta över.

För en månad sedan stod det klart att Athletic Bilbao-tränaren Ernesto Valverde lämnar efter säsongen. Nu kan en ersättare vara nära att bli klar.

Naskiska Deia menar att klubben har nått en överenskommelse med Erdin Terzic gällande tränarposten. Enligt uppgifterna kommer tysken ta över uppdraget efter säsongen i samband med att Valverde lämnar.

Redan för en månad sedan rapporterade Sky-journalisten Florian Plettenberg att Terzic var nära den baskiska storklubben.

43-åriga Terzic har varit utan tränarjobb sedan 2024, då han lämnade Borussia Dortmund av egen vilja. Tysken tog över Dortmund 2022 efter ha varit interimlösning i ett halvår.

Terzic ledde klubben till Champions League-final 2024, där man förlorade mot Real Madrid på Wembley i London.

Athletic Bilbao ligger i dagsläget på en blygsam niondeplats i La Liga.