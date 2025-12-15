Uppgifter: Pia Sundhage nominerad till årets tränare i Schweiz

Pia Sundhage ledde Schweiz i EM i somras med bravur.

Under hösten fick hon chockartat sparken.

Nu kan hon prisas för sina insatser, enligt den tyska tidningen Kicker.

Foto: Bildbyrån

Pia Sundhage var förbundskapten för det Schweiziska damlaget under flera år. I somras var det EM på hemmaplan som gällde för Schweiz och Pia Sundhage. Då ledde svensken landslaget till en historiskt bra placering och fick ett nation att se damfotbollen.

Under hösten kom beskedet att hon får sparken då Schweiz ville satsa på en annan förbundskapten direkt eftersom Sundhage valde att inte förlänga.

Enligt den tyska tidningen Kicker har Sundhage nominerats till årets tränare på ”The Sports Awards” som går av stapeln den 4 januari 2026. Hon är nominerad för sin insats som schweizisk förbundskapten.