Uppgifter: Rashford bänkades – efter sen ankomst

Barcelona besegrade Getafe med 3-0.

Detta utan nyförvärvet Marcus Rashford i startelvan.

Enligt Mundo Deportivo har detta att göra med att engelsmannen var sen till ett möte.

Foto: Bildbyrån

Barcelona-tränaren Hansi Flick har tidigare uppgetts vara hård när det kommer till att passa tider. Så sent som för två helger sedan bänkades Raphinha i matchen mot Valencia då han var sen till en träning, enligt uppgifter.

Under gårdagen visade den tyske tränaren att han inte har förändrat sitt beteende. Detta då nyförvärvet från Manchester United, Marcus Rashford, fick inleda på bänken.

Detta ska, enligt spanska Mundo Deportivo, ha att göra med att Rashford var sen till ett möte tidigare under söndagen.

Vidare sägs detta inte vara den första gången Rashford kommer sent, enligt The Times. När han gjorde det i Manchester United slutade det med kraftiga böter för stjärnan.

Marcus Rashford fick hoppa in i matchen efter den första halvleken och stod för en assist i Barcelonas 3-0-seger.