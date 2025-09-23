Uppgifter: Thelin sitter säkert – trots mardrömsstarten

Jimmy Thelin och hans Aberdeen har fått en mardrömsstart på säsongen.

Svensken verkar dock inte behöva frukta för sitt jobb.

Han uppges alltjämt sitta säkert, i varje fall för tillfället.

Foto: Bildbyrån

Jimmy Thelin och hans Aberdeen tog en imponerande cuptitel ifjol, men någon succé under inledningen av den här säsongen har det inte blivit.

Klassikerklubben står på noll vinster och ligger sist med bara en poäng efter fyra matcher och hittills har man inte gjort mål i ligan.

Någon ligacuptitel kommer det inte heller att bli i år, för där åkte man ut mot Motherwell i helgen.

Trots det så ser svensken inte ut att behöva frukta för sitt jobb borta i Skottland, i varje fall inte ännu.

Sky Sports rapporterar nämligen att Aberdeen för tillfället siktar på att vända på formen istället för att sparka svensken.

Härnäst väntar ligamöte mot rivalen Dundee United, den matchen går av stapeln 20:45 ikväll.