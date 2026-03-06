Uppgifter: Tudor kan få sparken av Tottenham

Igor Tudor har tre raka förluster.

Nu kan hans jobb vara i fara.

Det uppger The Telegraph.

Foto: Bildbyrån

När Thomas Frank fick sparken så ersattes han med Igor Tudor som Tottenhams tränare. Men det har inte gått bättre för klubben efter bytet.

Tudor har tre raka förluster och den senaste kom under gårdagen mot Crystal Palace.

Nu uppger The Telegraph att den tuffa starten kan göra att Tudor får lämna sitt uppdrag. Enligt uppgiftena överväger klubben att sparka tränaren redan efter tre matcher.

Tottenham ligger 16:e plats i Premier League, med en poäng ner till nedflyttningsplats.