Uppgifter: Wissam Ben Yedder ska upp i rätten

Den skandalomsusade spelaren Wissam Ben Yedder ska upp i rätten.

Detta då han står mitttänkt för våldtäkt, försök till våldtäkt och sexuella övergrepp.

Det rapporterar nyhetsbyrån AFP.

Foto: Bildbyrån

Under våren skrev Wissam Ben Yedder, 35, på för iranska Sepahan där han spelade klart resten av säsongen.

Under sensommaren skrev han på för turkiska Sakaryaspor – där han håller till idag.

Snart kommer dock 35-åringen att befinna sig i Frankrike och Nice där han ska infinna sig i rättssalen. Det uppger Frankrikes nationella nyhetsbyrå AFP.

Anledningen till detta är att Ben Yedder står åtalad för misstänkt för våldtäkt, försök till våldtäkt och sexuella övergrepp. Även Wissams bror Sabri ska ställas inför rätta, då han är misstänkt för våldtäkt och sexuella övergrepp.

Båda Ben Yedder-bröderna anmäldes av unga kvinnor som de träffade på en fest 2023.

Wissam Ben Yedder har tidigare blivit dömd för psykisk misshandel av sin ex-fru, sexuellt ofredande mot en kvinna samt skattebrott.












