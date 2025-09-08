Klart: Skandalspelaren klar för Sakaryaspor

Den skandalomsusade spelaren Wissam Ben Yedder har gjort klart med en ny klubb.

Detta i form av turkiska Sakaryaspor.

Under våren skrev Wissam Ben Yedder, 35, på för iranska Sepahan där han spelade klart resten av säsongen.

Nu har fransmannen gjort klart med en ny klubb, i form av turkiska Sakaryaspor. Det står klart efter att den turkiska andraligaklubben presenterat spelaren på sin Instagram.

Wissam Ben Yedder dömdes under hösten 2024 till två års villkorlig dom för sexuella övergrepp och har även erkänt sig skyldig till rattfylla. Han har även ålagts att genomgå en behandling för alkoholberoende.

35-åringen är även anklagad för våldtäkt, försök till våldtäkt och sexuella trakasserier.

Ben Yedder har tidigare spelat för klubbar som Monaco, Sevilla och Toulouse.