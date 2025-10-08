”Var kanske inte bästa polare med tränaren”

STOCKHOLM. På dekis i Udinese. Nu några månader senare flyger Alexis Sanchez som stjärna i ett Sevilla som krossade Barcelona i helgen.

FotbollDirekt frågade Udineses lagkapten Jesper Karlström om chilenska nationalikonens förvandling.

– Han var lite skadad hos oss och var väl kanske inte bästa polare med tränaren, förklarar Karlström.

Foto: Alamy

Skralt med speltid i Udinese och långt ifrån någon succé.

Återkomsten till Serie A-klubben i nordöstra Italien där Alexis Sanchez slog igenom som ung blev inte som förväntat och efter bara en säsong tackade forne Barcelona, Arsenal och Interspelaren för sig i klubben.

Frågan var om den snart 37-årige sydamerikanen skulle lägga skorna på hyllan i somras efter blott 13 matcher i Udinese i fjol?

Nej, i stället återvände Sanchez till Spanien där han firade stora triumfer ihop med Lionel Messi och Neymar som anfallskompisar i Barcelona – men den här gången kritade han på för Sevilla.

I helgen möttes lagen i Andalusien – och Sanchez öppnade målskyttet i drabbningen som skulle visa sig bli en 4-1-kross för Sevilla.

Chilenaren har redan blivit en ny publikfavorit på Ramón Sánchez Pizjuán med tian på ryggen och det är anmärkningsvärt hur det redan kan se så bra ut i Sevilla för ytterforwarden när han i Udinese såg ut att vara på dekis.

Jesper Karlström spelade ihop med Sanchez i Udinese i fjol och ger här sin syn på det hela för FotbollDirekt:

– Kul för honom att det går bra. Jag vet inte vad jag ska säga, men han lämnade oss och det går bra för honom nu. Det är kul, säger Karlström och fortsätter:

– Han var lite skadad hos oss och var väl kanske inte bästa polare med tränaren. Så det var väl därför (det inte gick lika bra i Udinese).

Är lagkapten i Udinese: ”Jag har respekt från dem”

Karlström blev för övrigt utsedd till ny lagkapten i Udinese inför säsongen av just tränaren Kosta Runjaić, detta efter blott ett år i klubben. Ett hedersuppdrag, förstås.

– Jag tycker att jag växt in i det bra. Vissa saker måste man så klart göra annorlunda, man behöver ta mer ansvar. Jag försöker göra det på mitt sätt och jag tycker att jag kommit in i det bra. Det känns som jag har respekt från lagkamraterna och ledarstaben. De är nöjda, vilket känns bra.

I landslaget är det ont om erfarna ledare. Robin Olsen har slutat, Emil Forsberg och Ludwig Augustinsson har fasats ut och Dejan Kulusevski går skadad. Dessutom är såväl Victor Nilsson Lindelöf som Isak Hien osäkra till spel på fredag mot Schweiz i viktiga VM-kvalmatchen.

Men när FD frågar om det kan bli Karlström som bär bindeln vid startplats på fredag ler bara 30-åringen.

– Det är inget jag tänkt på, och det spelar heller ingen roll.