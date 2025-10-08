Fortsatt osäkert kring Hien och Salétros: ”Vi vet inte”

STOCKHOLM. Sverige ställs mot Schweiz på fredag.

I dag, onsdag, är det fortsatt osäkert kring Anton Salétros och Isak Hien.

Duon tränar ännu inte med laget.

– Förhoppningsvis kan de spela, vi vet inte exakt hur det kommer bli med dem två, säger förbundskapten Jon Dahl Tomasson under dagens träning på Bosön.

Foto: Bildbyrån

Ödesmatch direkt denna landslagssamling för Blågult.

På fredag väntar hemmamöte med Schweiz och mycket står på spel efter fiaskostarten på detta kval.

Inför mötet med Schweiz så är det också osäkert kring två mycket viktiga namn.

Isak Hien och Anton Salétros fanns inte med under dagens träning, precis som var i fallet i går ute på träningsplanen Bosön också.

– Förhoppningsvis kan de spela, vi vet inte exakt hur det kommer bli med dem två, säger förbundskapten Jon Dahl Tomasson under träningspasset till den samlade mediekåren.

Mötet mellan Sverige och Schweiz går av stapeln på Strawberry arena på fredag och avsparkstid är 20:45.