Volos hot – Sundgren har ett dygn på sig att be om ursäkt

Daniel Sundgren öppnade upp om riggade matcher i den grekiska högstaligan.

Det har fått hans tidigare klubb Volos att stämma Degerfors-spelaren.

– Om han inte ber om ursäkt och medger lögner, så kommer en stämning för förtal, säger ex-tränaren Georgiadis enligt Gazzetta.

Foto: Bildbyrån

Det var under måndagen som podcasten ”Lundh” släppte ett avsnitt med Degerfors-spelaren Daniel Sundgren. Där öppnade 34-åringen upp om att han upplevde riggade matcher under sin tid i den grekiska klubben Volos.

Detta har skapat ett stort eko i Grekland och Volos gick senare under måndagen ut med att man kommer att stämma Sundgren för hans uttalande.

Detta behöver dock inte bli verklighet, om spelaren drar tillbaka sina anklagelser. Det menar Volos ex-tränare Konstantinos Georgiadis.

– Jag har redan informerat Sundgren via e-post om rättsliga åtgärder med anledning av vad han sa. Om han inte ber om ursäkt och medger lögner, så kommer en stämning för förtal. Han har 24 timmar på sig att ta tillbaka vad han sagt, säger Georgiadis enligt Gazzetta.

Konstantinos Georgiadis var tränare för klubben under den tid som Daniel Sundgren spelade där.

Vidare ska även spelarna i Volos ha kallat svenskens uppgifter för ”falska samt att de ska ha ”förolämpa oss både som fotbollsspelare och individer”.

