West Ham vidare i FA-cupen – efter straffdrama

Det satt långt inne.

Allt avgjordes på straffar.

Till sist säkrade West Ham den sista kvartsfinalplatsen i FA-cupen.

Foto: Alamy

FA-cupslutspelet var redan lottat när West Ham och Brentford gjorde upp om den sista platsen. Vinnaren skulle få möta Leeds.

Efter knappt 20 minuter tog hemmalaget ledningen genom Jarrod Bowen. Brentford svarade upp snabbt med en kvittering signerat Igor Thiago. Med tio minuter kvar av den första halvleken fick West Ham en straff tilldelad efter en VAR-granskning och Bowen gjorde 2–1.

I den andra halvleken dröjde det till den 81:a minuten då Brentford lyckades kvittera – även de på en straffspark.

Det hela gick till straffar efter en mållös förlängning och då var det West Ham som drog det längsta strået. Brentfords Dango Outtara försökte sig på en ”Panenka” men Alphonse Areola läste av den och kunde enkelt ta emot bollen i sin famn.

Resten av spelarna satte sina straffsparkar och West Ham är vidare till kvartsfinal där Leeds väntar.

