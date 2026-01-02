Widell Zetterström hyllas – får högst betyg av alla

Derby County slog Kim Hellbergs Middlesbrough i The Championship.

Efter matchen får Derbys målvakt Jacob Widell Zetterström toppbetyg.

– Zetterström var matchens bästa spelare, sa förre Derby-spelaren Malcolm Christie till BBC.

Foto: Alamy

Derby tog en tung skalp när topplaget Middlesbrough besegrades under torsdagen. Det blev fjärde raka utan seger för Kim Hellberg – men för en annan svensk blev allt positivare.

Derby-keepern Jacob Widell Zetterström fick hyllningar för sin insats när han bland annat gjorde avgörande räddningar. Matchen slutade 1–0 till ”Rams” och Widell Zetterström fick hålla nollan.

– Zetterström var matchens bästa spelare, han gjorde sina räddningar när han behövdes, sa den förre Derby-spelaren Malcolm Christie till BBC.

Svensken fick dessutom högst betyg av alla i laget av lokaltidningen Derby Telegraph. Widell Zetterström var den enda som stod på nio av tio poäng.

Derby ligger elva i The Championship efter 25 spelade matcher. Widell Zetterström har kontrakt till sommaren 2027.