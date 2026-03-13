Widell Zetterström saknas fortsatt: ”Han mår inte bra”

Jacob Widell Zetterström, 27, har varit frånvarande från spel under en längre tid.

Drygt en månad senare saknas han fortfarande.

– Han mår inte så bra just nu, säger tränaren John Eustace, enligt Telegraph.

Foto: Bildbyrån

I februari kom den engelska klubben Derby County med beskedet att den svenska målvakten Jacob Widell Zetterström var sjuk. 27-åringen har varit ordinarie mellan stolparna för sitt lag men har saknats under en längre tid.

Nu har det gått drygt en månad och Widell Zetterström saknas fortfarande.

Klubbens tränare, John Eustace har nu gett en statusuppdatering.

– Han mår inte så bra just nu, säger tränaren enligt Telegraph, det rapporterar Fotbollskanalen.

Tränaren fortsätter:

– Tyvärr är det fortfarande inte bra med viruset. Det har varit några bakslag med det, och varje gång han tar några steg fram så slås han tillbaka.

Detta besked är negativa för både klubblaget men också för det svenska landslaget som även saknar Viktor Johansson på grund av skada.

Sverige ställs mot Ukraina i VM-playoff den 26 mars. Vid seger väntar en final med en VM-plats i potten mot Polen eller Albanien den 31 mars och om Widell Zetterström kan vara med återstår att se.