Widell Zetterströms styrkebesked – räddade straff

Jacob Widell Zetterström är tillbaka mellan stolparna för Derby County.

Under tisdagen stod svensken för en stark insats och en straffräddning.

Trots det blev det förlust mot Norwich City.

Jacob Widell Zetterström var borta från spel i nästa tre månader innan han var frisk nog att återvända till planen hemma mot Oxford United den 18 april.

Under tisdagen ställdes hans Derby County mot Norwich City på bortaplan. Då stod målvakten för en stark insats mellan stolparna.

Efter nio minuter tilldömdes Norwich en straff som Mohamed Touré skulle slå. Han lyckades dock inte överlista Widell Zetterström som räddade straffen.

Touré skulle få sin revansch och efter dryga halvtimmen gjorde den australiensiska anfallaren 1–0 för hemmalaget. Norwich van sedermera matchen med 2–1.

Jacob Widell Zetterström får däremot kvittera ut bra betyg för sin insats. Lokaltidningen DerbyshireLive ger svensken en sjua, bäst i hela laget.

Derby County befinner sig på en åttonde plats i Championship, med fyra poäng upp till kvalplatserna.