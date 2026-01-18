Prenumerera

Foto: Alamy

Zigiotti Olme med första målet – när Wangerheim debuterade

Tor Sundberg
Julia Zigiotti Olme har gjort sitt första mål för Manchester United.
Detta samtidigt som Ellen Wangerheim har debuterat för sin nya klubb.
FA-cupmatchen vann Manchester United med 5-0 över Burnley.

Foto: Alamy

För två dagar sedan meddelade Hammarby att man hade sålt anfallaren och den svenska landslagsspelaren Ellen Wangerheim till Manchester United. Detta i vad som är en rekordförsäljning för både ”Bajen” och svensk damfotboll.

Nu har hon gjort debut för ”The Red Devils”, i FA-cupmatchen mot Burnley. Med en timme spelad av matchen byttes 21-åringen in och var med i vad som kom att bli en mycket bekväm seger.

Bland Uniteds målskyttar i 5-0-segern fanns en svensk debutmålskytt. Hon heter Julia Zigiotti Olme och stod för ett fint mål från distans som var hennes första i den röda tröjan efter 24 matcher i klubben.

I matchen byttes även Anna Sandberg in, samtidigt som stjärnan Fridolina Rolfö stod över på grund av en mindre skada.

