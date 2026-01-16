Klart: Hammarby säljer Wangerheim till Manchester United

Ellen Wangerheim lämnar Hammarby.

Denna fredag står det klart att hon säljs till Manchester United.

– Jag har svårt att sätta ord på allt jag känner, säger hon via klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Hammarbys stora omsättning på spelare inför den kommande säsongen fortsätter och denna fredag står det klart att Ellen Wangerheim säljs till Manchester United.

– Ellen har varit en fantastisk representant för klubben. Övergången var högaktuell i somras, men hon valde då att stanna året ut och att fortsätta utvecklas i vår miljö. Vi har således varit förberedda och tagit in två riktigt spännande nior som förstås behöver tid för att komma in i det, men som båda har otrolig potential. Tajmingen har varit bra, precis som samarbetet med Ellen och med United. Vi önskar all lycka framöver och är stolta över att göra en sådan stor försäljning. Det sätter ribban för andra i framtiden, säger sportchef Arnór Smárason.

Anfallaren som gjort över 100 matcher för Hammarby blir nu lagkamrat med flera svenskor. I Manchester United återfinns sedan tidigare Hanna Lundkvist, Fridolina Rolfö, Julia Zigiotti Olme och Anna Sandberg.

– Jag har svårt att sätta ord på allt jag känner. Att få spela och ge allt för klubben i mitt hjärta har varit en dröm som blivit verklighet. När jag som 15-åring skrev på för Bajen var valet självklart, men jag hade aldrig kunnat föreställa mig hur mycket denna resa skulle ge mig. Nu, sex år senare, ser jag tillbaka på två cupguld, ett SM-guld, gruppspel i Champions League och senast avancemang i Europacupen. Bajen kommer alltid ha en plats i mitt hjärta, och jag lovar att följa er på avstånd. På återseende!, säger Ellen Wangerheim.

Enligt Fotbollskanalen betalar den engelska storklubben sju miljoner kronor för anfallaren, vilket är en rekordstorförsäljning från damallsvenskan.