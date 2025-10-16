Zlatans tips till sönerna: ”Då har jag gjort mitt jobb bra”

Juniorerna Maximilian och Vincent Ibrahimovic vill gå i pappas fotspår.

I en intervju med Canale 5 berättar Zlatan Ibrahimovic om råden till sönerna.

– De lever ett annat liv än andra, eftersom deras pappa är en känd stor spelare, säger han.

Zlatan Ibrahimovic, 44, har lagt fotbollsskorna på hyllan, men legendarens namn förs vidare på annat håll på fotbollsplanen. Det är den svenske landslagsikonens söner, Maximilian, 19, och Vincent, 17, som numera bär namnet ”Ibrahimovic” på ryggen.

Båda sönerna håller till i italienska Milans organisation, där pappa Zlatan är verksam som sportslig rådgivare. Maximilian håller till i B-laget Milan Futuro och i klubbens U19-lag, medan Vincent spelar i U18-laget.

– Det är inte lätt för dem, men de har den här mentaliteten där de känner att de är bättre än jag, säger Zlatan Ibrahimovic i en intervju i ”This is Me” på Canale 5.

– Det kan hjälpa, men mitt ego säger att det är omöjligt. Det viktiga är att de är okej. De lever ett annat liv än andra, eftersom deras pappa är en känd stor spelare, kanske den bästa, fortsätter han.

Ger råd till sönerna

Zlatan Ibrahimovic berättar att han försöker att ge råd till sina båda söner i deras jakt på professionell fotboll.

– Jag försöker separera den professionelle ”Ibra” från deras pappa. Livet är lättare och enklare, eftersom de kan göra mer än jag gjorde under min uppväxt. Det jag lär dem är disciplin, respekt och självständighet. Om de lyckas med det betyder det att jag har gjort mitt jobb som pappa bra, säger han.

Maximilian Ibrahimovic har gjort landskamper i det svenska U18-landslaget.