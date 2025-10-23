FD Möter Andreas Holmberg: ”Tanken slår ibland när man ska sova”

GÖTEBORG. Allsvenskan är på väg att få tillbaka ett av sina originallag.

I en lång intervju med FotbollDirekt berättar Örgryte-tränaren Andreas Holmberg, 41, bland annat om:

✔️ Jakten på uppflyttning – och nyckeln till framgången.

✔️ Tankarna som dyker upp: ”När man ligger hemma i sängen”.

✔️ Nya kontraktet och kärleken till Öis: ”Jag brinner”.

✔️ Uppbrottet från Degerfors – och relationen i dag.

✔️ Friskförklarad om sex månader: ”Då ska jag fira”.

Foto: FotbollDirekt

✔️ Läs också: Brödraduon gör succé – i ärkerivalerna: ”Bara vi är lite bättre”!

Efter 16 långa år borta från svensk fotbolls finrum är den klassiska klubben Örgryte IS äntligen på väg tillbaka. Som en av allsvenskans originalklubbar har Öis inte gjort en allsvensk match sedan 2009, och då blev det bara en säsong i högstaligan innan Göteborgsklubben trillade raka vägen ur igen.

Många tränare har försökt lyfta upp Örgryte igen. Ingen har lyckats. Kanske fram tills nu.

Sedan han anslöt till den klassiska klubben har tränaren Andreas ”Adde” Holmberg, 41, lyft Öis från botten- och mellanskiktet av superettan till toppstrid och jakt på allsvenskt avancemang. Med tre omgångar kvar av säsongen snuddar Örgryte på direktplatsen och behöver bara en ynka poäng till för att garantera en topp tre-placering, och därmed som sämst få kvala upp till högstaserien.

FotbollDirekt reste till Göteborg för en längre intervju med Örgrytes succétränare Andreas Holmberg.