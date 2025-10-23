TV: Brödraduon gör succé – i ärkerivalerna: ”Bara vi är lite bättre”

GÖTEBORG. Holmberg på Gaisgården, Holmberg på Öis-gården.

Tränarbröderna Fredrik och Andreas står på varsin sida i den historiska rivaliteten.

– Det får gärna gå bra för Öis, bara vi är lite bättre, säger Fredrik Holmberg.

– Jag tror att han hoppas att Öis går upp, svarar Andreas Holmberg.

Det är en rivalitet som sträcker sig ända tillbaka till allsvenskans begynnelse. Sedan den allra första allsvenska säsongen 1924 har rivalklubbarna slagits mot varandra, gjort allt för att vara bättre än den andra.

Den uråldriga rivalskapen präglas av två väsenskilda identiteter; Gais är punk och subkultur, Örgryte IS är medelklass och stabilitet. I dag har fiendeskapet mellan klubbarna satts på paus, men till nästa säsong kan ett av Sveriges originalderbyn åter igen spelas i allsvenskan.

Medan Gais befinner sig i toppen av allsvenskan är Öis på väg tillbaka till svensk fotbolls finrum för första gången sedan 2009. Båda klubbarna är på väg ur en flerårig kräftgång, och det är två bröder som ligger bakom succéerna.

– Vi träffas inte så mycket, men pratar i telefon gör vi desto mer, säger Öis-tränaren Andreas ”Adde” Holmberg, 41, om sin Gais-tränande bror.

Trots att de står på varsin sida av konflikten om Göteborg är rivaliteten mellan storebror Fredrik och lillebror Andreas inte något som påverkas av att de just nu tränar fiendeklubbar.

– Den blir ännu större, skämtar Fredrik ”Fidde” Holmberg, 45, och fortsätter:

– Nej, vi har alltid haft en väldigt fin relation, jag och min bror. Vi försöker alltid stötta och hjälpa varandra. Det är nog bra för det är ganska tuff bransch vi har valt. Jag önskar honom allt gott hela tiden och håller stenhårt på det uppdrag han har.

– Vi tävlar om allt. Det är klart att båda vill vara lite bättre än den andra. Det får gärna gå bra för Öis, bara vi är lite bättre. Då är allt som det ska, fortsätter ”Fidde”.

”Tror han hoppas att Öis går upp”

Andreas ”Adde” Holmberg fyller i:

– Mellan mig och Fredrik är det ganska lite rivalitet. Även om han inte kommer att säga det så tror jag att han hoppas att Öis går upp. Det är jag helt säker på. Jag hoppas att Gais får framgångar.

– Våra supportrar älskar inte varandra direkt. Det är väl härligt. Det är kul för Göteborgsfotbollen att det börjar gå bättre för många av lagen så att det kan byggas upp ett större intresse, likt det har funnits i Stockholm ett tag.

Hur hade det varit att möta varandra i allsvenskan?

– Fantastiskt. Jag tycker att det är bra för väst-Sveriges och Göteborgs fotboll att få upp alliansklubbarna igen och att det blir många derbyn. Vi är på väg framåt med fotbollen i staden. Det är skitkul att det går bra för alla alliansklubbarna, säger ”Fidde”.

– Det hade varit väldigt stort och väldigt speciellt. Händer det hade det varit en väldigt, väldigt rolig grej. Men där är vi inte än, svarar ”Adde”.