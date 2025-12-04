FD Möter Stefan Andreasson: Därför är Elfsborg enda lag med manager

BORÅS. Kontinuitet, tålamod, hemvändare och Stefan Andreasson.

Det är några saker som är synonymt med IF Elfsborg.

I en lång intervju med FotbollDirekt berättar klubbchefen om:

✔️ 26 år på jobbet: ”Varje dag känns som ett nytt jobb”.

✔️ Fiasko-hösten 2025: ”Vi är inte nöjda”.

✔️ Oscar Hiljemark sitter säkert: ”Elfsborg kommer inte ta bort honom”.

✔️ Därför har Elfsborg inte en sportchef: ”Vi har sju sportchefer”.

Han anslöt till klubben som femåring och har gjort över 400 seniormatcher i tröjan. Nu håller Stefan Andreasson, 56, på att avsluta sitt 26:e år som operativ ledare i IF Elfsborg.

– Vi har många ”mister Elfsborg”, men visst, jag känner mig som elfsborgare i själ och hjärta. Så är det, säger den mångåriga klubbchefen.

Andreasson har varit med om mycket under sina 26 år på posten. Han har varit med och vunnit SM-guld både 2006 och 2012. Han har hämtat hem både Anders Svensson och Mathias Svensson, vägrat att sparka tränare och tagit fighten mot de stora jättarna inom svensk fotboll.

Andreasson. Foto: FotbollDirekt

Nu blickar klubbchefen tillbaka på Elfsborgs tabellmässigt sämsta säsong på sju år.

– När vi bockar av 2025 till historien kommer man komma ihåg att vi slog Nice och spelade mot Tottenham. Det var ett Europa-spel som var magisk. Allsvenskan 2025 var en härlig vår, men sedan har hösten varit tuff för oss. Så är det, säger Andreasson.