”Jag är inte rädd… jag tänker vara här till slutet”

Daniel Kindberg befinner sig i Ukraina för att leda en stridande enhet i kriget mot Ryssland.

Och om bara några veckor väntar även en rättegång i Sverige där han överklagar domen om två och ett halvt års fängelse för ekonomisk brottslighet.

– Jag förstår att folk reagerar men jag mår bra. Jag har ju ändå levt i ett mentalt fängelse i över sju år, säger Kindberg till FotbollDirekt.

– Jag har skrivit på för tre år men jag vill stanna här till slutet. Så länge som krävs. Jag vill bidra ända tills kriget är vunnet.

Foto: Bildbyrån/Alamy

FotbollDirekt har ikväll fått en intervju med den forne succé-basen från Östersunds FK – som har tagit värvning i en av den ukrainska arméns mest beryktade enheter: Den tredje armékåren.

✔ Daniel Kindbergs ärliga ord om sin rädsla.

✔ Så fick han han familjen att acceptera uppdraget i kriget.

✔ Får frågan om det här är ett sätt att sona sitt brott?

✔ Beskriver ett mentalt fängelse som starkt bidrog till beslutet: ”Behövt komma bort”

✔ Avdramatiserar det här hans syn på det fängelsestraff han riskerar?

✔ Lönen för att riskera livet.

✔ Om att hans enhet har dödat ryska soldater.

✔ Orden om dödsoffren i egna förbandet som han leder.

Men hur mycket bister verklighet Daniel Kindberg nu än lever i väntar likväl snart ett annat allvar här hemma.

Fram emot slutet av den här månaden ska den forne Östersunds FK-basen infinna sig i hovrätten.

Efter flera års väntan ska han nu överklaga en fängelsedom på två och ett halvt år för grovt tagande av muta, medhjälp till grovt bokföringsbrott – samt medhjälp till grovt försvårande av skattekontroll.

Om bara ett tiotal dagar ska han infinna sig i rättssalen i Sundsvall.

Foto: Bildbyrån.

Men frågan är om han kommer att kunna närvar med tanke på vad som har blivit känt?

– Jag har ingen annan avsikt än att inställa mig när rättegången börjar i Sverige, säger han till FotbollDirekt.

Det var i morse, genom Svenska Dagbladet, som det stod klart att den tidigare framgångsrike ÖFK-basen har rest till Ukraina för att ta värvning i kriget mot Ryssland.

Kindberg, 57, anlände i början av maj till de västra delarna av den attackerade nationen och genomgick omgående ett flertal olika test.

Efter så väl fys som psykologisk utvärdering blev han först gruppchef och lite senare senior sergeant. Det var en förändring som kom sedan han hade ansett ett uppdrag som dödsdömt om att hämta hem stupade soldater från frontlinjen.

I nuläget ingår han nu i den tredje armékåren som är en beryktad känd och offensiv enhet – och med fronten inte mer än ett par mil bort.

Foto: Alamy.

Och det här ser nu ut att bli den forne succéledarens liv i flera år till – och som även är motsvarande kontraktet han har skrivit på.

Frågan är nu vad som händer om han förlorar kommande rättegång – och döms till fängelse?

Gör han sig då skyldig till desertering hos Ukrainas myndigheter?

– Nej, det riskerar jag inte. Ja, min bakgrund och omständigheter hemma i Sverige är känd i min grupp. Det som händer om jag gud förbjude döms är att antingen avbryts mitt kontrakt eller så återkommer jag när jag avtjänat mitt straff, säger han till FotbollDirekt.

Daniel Kindberg får sedan frågan om han känner en rädsla för att befinna sig i en konflikt som är den värsta sedan andra världskriget.

– Jag är inte rädd, men det är ju ett fullskaligt kring så det är klart att om man är normalt funtad finns rädslan där, säger han och fortsätter:

– Rädsla måste finnas men är någonting helt annat här än vad människor är vana vid hemma i Sverige. Jag har erfarenhet med min yrkesmilitära bakgrund och jag har varit i svåra situationer många gånger tidigare i livet så jag har helt enkelt lärt mig att tränga undan svåra tankar.

”Jag har ingenting att sona. Ingenting!”

Hur fick du din familj att gå med på det här? Du är ju inte minst småbarnspappa.

– Alltså det är ju inte riktigt en förhandling. Det är klart att det har varit ett givande och tagande och jag har en hjältinna som sambo. Och Mina barn, säger han och pekar på utlösande faktorn som fått honom att ta beslutet:

– Alltså alla mina nära och kära förstod att jag behövde någonting annat – efter så många svåra år. Det har varit svåra år för mig och jag har levt i ett mentalt fängelse i över sju år.

Hur ser du på om jag undrar över om det här är ett sätt att sona vissa saker du har gjort och har dömts för?

– Det har jag aldrig ens haft i min tankevärld. Alltså … jag har ju ingenting att sona. Ingenting! Men jag vill göra det rätta och vill väl inspirera och hoppas kunna göra det genom att göra något ännu mer bra än tidigare av mitt liv.

Har din värvning till kriget möjligen avdramatiserat din syn på fängelsestraff du riskerar här hemma i Sverige?

– Ja, kanske… En bra fråga även om mitt beslut alltså inte har någon koppling till rättsprocessen. Men det är klart att saker hemma… mindre problem bleknar. Den här verkligheten liknar ingenting annat så det är klart att jag för perspektiv även om jag är tidigare yrkesmilitär. Det är ofrånkomligt och jag känner att jag mår bra av det.

Bild på den svenska försvarsmakten. Foto: Bildbyrån.

Du utsätter dig för en abnorm psykologisk press genom att delta i kriget – och det trots att du levt så oerhört utsatt så många år. Hur orkar du och vad driver dig?

– Hur orkar jag? Jag vet inte men när jag tror på något så gör jag det och jag viker mig aldrig i min tro. Jag vet att jag är stark och så vill jag försöka göra skillnad och vara en bra människa för min familj och inspirera andra… förhoppningsvis.

Hur är lönen för att ta värvning som du gör?

– Alltså jag är ju anställd…men lönen räcker till att kanske köpa lunch och lite till. Det handlar helt enkelt inte om summor som har betydelse… jag kan ju säga att hit ska du inte åka för att tjäna pengar – för det gör man inte.

”Klart att det är sorg som är svår”

Det är en känslig fråga men du har rimligen varit med om att din enhet har dödat ryska soldater?

– Min enhet är ju en av Ukrainas mest erfarna och beryktade – och offensiva enheter så det får bli svaret på den frågan.

Finns dödsoffer i den enhet du har en ledande roll inom sedan du kom?

– Det finns det. Det är ju… vi människor… nej det är inte lätt. Hur jag hanterar det? Jag vet inte och går inte riktigt att förklara men människor är olika och jag har sätt som är på mitt sätt och fungerar. Men det är klart att det är sorg som är svår, avslutar Kindberg.

FAKTA: Bakgrunden till det fängelsestraff Daniel Kindberg har sin grund i att han redan 2018 ansågs skyldig till dömdes han till grov trolöshet mot huvudman och grovt bokföringsbrott och dömdes till tre års fängelsetid.

Två år senare friades han sedan emellertid i hovrätten – innan han på nytt ytterligare två år senare dömdes i tingsrätten till två och ett halvt års fängelse och ett skadestånd till staten på 5 545 000 kronor.

Daniel Kindberg gjorde under många år stor succé med Östersunds FK och ledde klubben till stora internationella framgångar. 2018 gick ÖFK till gruppspel i Europa League och slog sedan Arsenal på bortaplan i 16-delsfinal.

FOTNOT: Rättegången mot Daniel Kindberg inleds den 22 september. Kindbergs tidigare militära grad i Sverige är överstelöjtnant.