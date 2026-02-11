Okända hyllningen bakom tröjnumret: ”Min enda koppling”

Noah Eile har bytt New York mot Bristol, MLS mot Championship med häng på Premier League.

I en längre intervju med FotbollDirekt berättar mittbacken om klubbvalet, känslorna kring sitt gamla Mjällbys historiska SM-guld, förvåningen över förre Bajen-brassen Neto Borges och varför han valde nummer 38 i Bristol City.

– Jag hade 1, 9 och nummer över 30 att välja på. 1 och 9 funkar inte som mittback, 38 var min enda koppling eftersom det är min nära vän Hugo Bolins nummer, säger Eile.

”Högsta möjliga nivå är Premier League, så det är väl det som är drömmen”.

Orden var Noah Eiles till FD i december månad.

MLS-säsongen var avslutad och mittbacken själv medgav att det fanns intresse på honom.

Nu i januarifönstret bytte han New York Red Bulls mot Bristol City i engelska andraligan – men Premier League-drömmen lever minst sagt.

Tabellåttan är nämligen blott en poäng från en playoffplats till Premier League, vilket plats 3 till 6 ger medan ettan och tvåan tar sig direkt upp till världens högst rankade liga.

I helgen debuterade Eile med ett inhopp i 3-2-segern borta mot Hull.

– Det känns bra än så länge. När Bristol kom upp som konkret intresse kändes det självklart att gå på det. Det fanns indikationer på att det kunde hända men sedan gick allt snabbt och det hela blev klart på deadline day, säger Noah Eile som kastas direkt in i Premier League-jakten från en försäsong borta i USA.

– MLS är ju likt allsvenskan kalendermässigt, men jag tränade på själv under semestern i Malmö med egen coach och nu har jag ändå hunnit med ett par träningsmatcher också där jag spelade 45 minuter i varje, så det går snabbt att komma in i det nu ändå.

Noah Eile fick äran att möta Lionel Messi i MLS. Foto: Bildbyrån

”Emil Forsberg var toppen för mig att ha”

I intervjun med FD i december berättade Eile om sina matcher mot Lionel Messi. Stjärnglasen i MLS är kanske större än i Championship, men det är framförallt sin landsman i New York som han kommer sakna.

– Emil Forsberg var toppen för mig att ha därborta, han är verkligen en superkille. Vi får hålla kontakten, säger Eile som är imponerad över hur välrustad klubb Bristol City är.

– En superambitiös klubb med alla förutsättningar runtomkring för att nå Premier League med arenan, supportrarna, faciliteterna. Planen som de la upp för mig… det känns jättebra verkligen och ett superbra steg för mig.

Vad tror du om chanserna att nå Premier League?

– Championship är ingen lek, det är ganska jämnt mellan 10-15 lag. Nu vann vi en viktig match i helgen och ambitionen är så klart att nå slutspel eftersom klubben gjorde det i fjol.

Förklaringen till udda tröjnumret: ”Hugo Bolin är en jättebra kompis”

När Eile hoppade in mot Hull i helgen gjorde han det i tröja nummer 38. För FD förklarar han valet av tröjnummer.

– Först och främst fanns det inte så många nummer att välja mellan… Jag hade 1, 9 och nummer över 30 att välja på. 1 och 9 funkar inte som mittback, 38 var min enda koppling eftersom det är min nära vän Hugo Bolins nummer, säger Eile om Bolin som den här vintern bytte MFF mot Bundesliga och Borussia Mönchengladbach.

– Jag är jätteglad för Hugos skull att han fick igenom den flytten och nu får chansen i Tyskland. Han är en toppenspelare och en jättebra person.

Vad sa Bolin när han fick veta om att ditt val av tröjnummer i Bristol City var tillägnat honom?

– Han frågade bara varför jag tog hans nummer, säger Eile och skrattar kring Bolin som hade 38 i MFF och har det så nu i Borussia Mönchengladbach också.

– Nej men han är en jättebra kompis så jag körde på 38, det var som sagt min enda koppling till något av de lediga numren.

Hugo Bolin i sitt patenterade nummer 38. Foto: Bildbyrån

Skrattar till på frågan om landslaget: ”Sa till dig senast också”

Medan Hugo Bolin fått vara med i landslaget sedan genombrottet i MFF väntar Eile fortsatt på sin chans. I december konstaterade 23-åringen att han nog behövde få till en flytt från MLS för att göra sig mer eftertraktad för förbundskapten Graham Potter.

”Drömmen är att komma in i landslaget, det är väl allas dröm. Så jag hade gärna varit med, men kanske att jag behöver spela någon annanstans då. Sedan är MLS mycket bättre än vad många tror, jag tror ligan har en annan stämpel i Europa”, sa han då.

När FD två månader senare frågar om han själv tror chanserna till landslagsspel är större nu när han valt spel i Potters hemland England skrattar Eile.

– Jag har inte tänkt så mycket på det, utan mer att det här är ett bra fotbollssteg för mig. Det var det jag sa till dig senast också, att jag vill komma så högt upp som möjligt, nå bästa möjliga fotboll och nivå.

Eile var bosat i det svenska U21-landslaget innan 02-kullen blev för gammal. Foto: Bildbyrån

Förvåningen kring Neto Borges: ”Minns honom inte riktigt från Hammarby”

Eile, med en bakgrund i Malmö FF och Mjällby, är inte enda allsvenska bekantingen i Bristol City. Där finns nämligen också Neto Borges, som slog igenom som en virvelvind på vänsterkanten i Hammarby 2018 vilket gjorde att brassen efter blott en säsong såldes till belgiska Genk i en rekordaffär för Bajen där och då.

– Jag kände igen namnet när jag såg det, men jag tänkte att det måste vara någon annan, säger Eile när han tänker tillbaka på när han kollade igenom Bristol City-truppen innan ankomst till klubben.

– Men sedan när jag kom hit så fattade jag att det var han. Men jag ska erkänna att jag inte riktigt minns honom från Hammarby, men han är en bra spelare.

Neto Borges gjorde succé i Hammarby. Foto: Bildbyrån

Stora orden kring Mjällbys SM-guld: ”Skulle ljuga då”

Borges är på lån från Kim Hellbergs Middlesbrough, Eile har tecknat ett kontrakt med Bristol City till 2029. Senast han spelade i allsvenskan var 2023, då han gjorde andra raka lånesejouren i Mjällby. I MFF som han hela tiden tillhörde fick han aldrig chansen i.

Två år efter sin sista match på Strandvallen vann alltså Mjällby sitt första, historiska SM-guld – och Eile är upprymd.

– Otroligt kul, helt otroligt verkligen. En bedrift av samtliga inblandade. Som jag sagt innan kommer MFF alltid vara min klubb och jag vill alltid att de vinner, men gör de inte det vill jag att Mjällby vinner. Det är så många toppenmänniskor där och jag har flera av mina närmaste vänner som spelar i Mjällby som Herman Johansson exempelvis.

Då missade ni varandra precis i MLS nu med hans flytt till Dallas samtidigt som du lämnat ligan?

– Haha ja, vi sa det till varandra, att det här var oerhört dålig tajmning…

Hur förvånad är du över SM-guldet?

– Jag kan ju inte säga att jag trodde på SM-guld när jag spelade i klubben. Samtidigt är det något speciellt kring Mjällby, lagsammanhållningen och atmosfären är något extra. Men jag skulle ljuga om jag sa att jag trodde på SM-guld, det trodde jag inte.