Eiles kamp med Messi: ”Kan inte säga att jag vann…”

Noah Eile gör succé i MLS, men ändå har inte varit med i landslaget.

För FD berättar mittbacken om matcherna mot Lionel Messi.

– Han gjorde mål i båda mötena mot oss, så jag kan inte säga att jag vann matchen i matchen mot honom, säger Eile och skrattar.

Han fick aldrig chansen i Malmö FF utan det var som utlånad till Mjällby som Noah Eile gjorde sig ett namn i allsvenskan.

Förrförra vintern tog mittbacken det oväntade beslutet att flytta till New York Red Bulls.

Sedan dess har Eile tagit MLS med storm och frågan är om han blir kvar i vinter?

När FotbollDirekt ringer upp 23-åringen är han hemma i Skåne på semester.

– Det blir så mycket resande ändå, så det är skönt att bara vara hemma när vi har ledigt, säger Eile vars lag gjorde sista ligamatchen i slutet av oktober.

– Men sedan höll ju slutspelet på till nu i december, tillägger han.

”Messi är fortfarande på en otroligt hög nivå”

Och det var det stjärnspäckade Inter Miami som tog hem det i slutändan, storsatsande klubben med Jordi Alba, Sergio Busquets, Rodrigo De Paul och Luis Suárez i laget. Gemensamt för kvartetten? Alla är kompisar med Lionel Messi som de också spelat med i antingen Barcelona eller det argentinska landslaget (De Paul).

För det var ett namn till ja i Inter Miami: Lionel Messi.

– Han är fortfarande på en otroligt hög nivå. Jag vet inte vad han han gjorde till slut, 35 mål typ den här säsongen. Han hade fortfarande gjort skillnad i världens bästa lag, det är tror jag, säger Eile som medger det stora i att fått ställas mot argentinska världsmästaren.

– Klart det är mäktigt. Jag har följt honom sedan jag var liten. Det är skitkul att möta honom, han är bäst genom tiderna.

Drömmen om landslaget: ”Kanske behöver spela någon annanstans då…”

Men trots att Eile gjort avtryck två säsonger på raken i MLS har han aldrig fått en kallelse till A-landslaget.

– Drömmen är att komma in i landslaget, det är väl allas dröm. Så jag hade gärna varit med, men kanske att jag behöver spela någon annanstans då. Sedan är MLS mycket bättre än vad många tror, jag tror ligan har en annan stämpel i Europa. Men det är väldigt utvecklande att spela i MLS, man ställs mot väldigt bra spelare på toppnivå.

Precis, du möter Lionel Messi. Hur har det gått för dig personligen mot honom?

– De vann båda matcherna den här säsongen så det var tufft på det sättet. Han gjorde också mål i båda mötena mot oss, så jag kan inte säga att jag vann matchen i matchen mot honom (skratt).

Har du haft någon kontakt med A-landslaget?

– Inte med någon av förbundskaptenerna.

Men med någon inom landslaget låter det som?

– Ja men det är sådana som jag känner sedan tidigare, säger Eile som återvänder till New York i januari för att ladda upp inför kommande säsong.

– Det är väldigt likt allsvenskan på det sättet, tillägger han.

Hur ser du på chanserna att komma med i Graham Potters trupp i mars?

– Jättesvårt att säga nu. Jag tycker nu senaste året att många i landslaget spelar på en hög nivå. Titta på mittbackarna som är i Premier League, Serie A, La Liga… De spelar på en högre nivå än vad jag har gör.

Kommenterar intresset utifrån: ”Inget konkret”

Eile har kontrakt i ytterligare två säsonger med New York Red Bulls. Frågan är som sagt om han blir kvar efter sin succé som given i mittförsvaret?

– Det finns väl intresse, man har hört både här och där, men inget är konkret. Det har det inte varit i tidigare fönster och inte nu heller.

Är du inställd på att stanna även nästa säsong?

– Ja, just nu har jag kontrakt så det är jag inställd på. Sedan har jag som ambition att se hur långt man kan nå, testa så högt upp man kan. Men som sagt, det finns inget konkret just nu.

Vad är drömligan?

– Högsta möjliga nivå är Premier League, så det är väl det som är drömmen.