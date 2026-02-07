När Valencia vann sin Champions League-grupp 2019 fanns två talanger i truppen som klubben trodde mycket på.

Den ena spelar i dag i PSG, den andra tränar med Mjällby.

Que?

Jag tycker helt klart svenska mästarna ska chansa med den spanska anfallaren Manu Vallejo.

Foto: Bildbyrån/Alamy

I dagarna kom den oväntade nyheten att Manu Vallejo tränar med Mjällby under lägret i Portugal.

Den spanska anfallaren ska inte vara där för något regelrätt provspel utan för att snarare fylla ut truppen, det är i alla fall vad klubben själva meddelat.

Men är det så enkelt? Det borde rimligtvis finnas något mer där bakom.