NORDQVIST: ”Mjällby borde chansa – var ju på samma nivå som PSG-stjärnan”
När Valencia vann sin Champions League-grupp 2019 fanns två talanger i truppen som klubben trodde mycket på.
Den ena spelar i dag i PSG, den andra tränar med Mjällby.
Que?
Jag tycker helt klart svenska mästarna ska chansa med den spanska anfallaren Manu Vallejo.
I dagarna kom den oväntade nyheten att Manu Vallejo tränar med Mjällby under lägret i Portugal.
Den spanska anfallaren ska inte vara där för något regelrätt provspel utan för att snarare fylla ut truppen, det är i alla fall vad klubben själva meddelat.
Men är det så enkelt? Det borde rimligtvis finnas något mer där bakom.
