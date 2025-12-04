SUNDBERG: “Andreassons uttalande känns inte helt rätt” 

IF Elfsborg gick på sommaruppehåll med en andraplats i allsvenskan. Efter det vann man endast fyra matcher.

Trots det uppger Stefan Andreasson att manager Oscar Hiljemark sitter säkert.

Det tycker jag är ett uttalande som smakar något beskt.

“Det är inte så att Elfsborg kommer välja att ta bort honom. Men det kan vara så att en klubb ringer imorgon och vill ha honom”.

Så sade Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson om manager Oscar Hiljemarks framtid till min kollega Fredrik De Ron när de talades vid för ett par veckor sedan. Då återstod två allsvenska matcher av säsongen 2025 och IF Elfsborg hade endast vunnit fyra matcher under hela hösten.

När allsvenskan sedan gick i mål hade Hiljemarks lag förlorat de två sista matcherna vilket inte bara innebar ett dystert slut för fanbäraren Johan Larssons karriär. Det innebar även att man avslutade serien med tre raka försluter och tio insläppta mål.

Tålamod är en mycket viktig egenskap när man driver fotbollsklubb. Det är jag högst medveten om. Att inse när en tränare hänger på en skör tråd är en annan sak.

Jag ser absolut en framtid inom tränarbranschen för Hiljemark som endast har varit aktiv inom den i drygt fyra år. Däremot tror jag inte att han är rätt man att leda Elfsborg in i 2026.

De som har tagit del av Offsides reportage med Johan Larsson förstod ganska snabbt att relationen mellan honom och Hiljemark inte var den bästa. Får man killgissa lite tror jag inte heller att Larsson är ensam om detta.

“Oscar är min tränare och Johan är min bäste vän. Jag fick göra klart tidigt att jag inte kan ta någons parti. Men jag har försökt att stötta honom så gott det går”.

Så sade lagkapten Sebastian Holmén om Johan Larssons minst sagt tuffa sista år i klubben. Jag kan inte slita mig från känslan att en hund är begraven någonstans i Sjuhäradsbygden. Tidigare under året har det spekulerats en hel del om att Elfsborgs omklädningsrum hade tappat förtroendet för sin manager. Det har flera spelare i laget visserligen dementerat, men inte helt utan att mina ögonbryn har höjts.

Studerar man enbart siffrorna under höstsäsongen var Elfsborg allsvenskans näst sämsta lag sett till antalet poäng man kammade hem. Lägg därtill att man släppte in hela 16 mål, vilket även det var näst sämst, och hade ett xG against på 1,63 mål (enligt FootyStats) under hela säsongen. Detta samtidigt som man förväntades att göra 1,45 mål per match.

Av de tolv sista matcherna i allsvenskan vann Elfsborg en – och det var mot Östers IF som senare degraderades till superettan. Med ovanstående siffror samt ett förtroende som bör vara sviktande från spelargruppen tycker jag därför att Andreassons uttalande är något märkligt.

Att hänvisa till att Hiljemark är under kontrakt och att man utvärderar årets säsong vore en mycket enkel sak att säga. Att slå fast att han inte kommer att sparkas från klubben är någonting helt annat, men också en ärlig åsikt som jag till viss del kan uppskatta.

Nu har visserligen inte Boråsklubben någon bredare erfarenhet av att sparka tränare. Under klubbens moderna historia har man, vad jag kan minnas och läsa mig till, endast låtit två tränare få dojan. Detta i form av Jörgen Lennartsson och Magnus Haglund.

Av de klubbar som bör överväga att byta tränare till 2026 tycker jag att Elfsborg är en av dessa. Jag vet helt ärligt inte på vilka grunder man väljer att stå så starkt bakom sin manager. Det har såklart sin charm att man väljer att backa sin tränare på det sätt man gör. Jag är däremot inte helt säker på att det är rätt väg att gå.

Han kommer inte att få sparken alltså?

– Nej, förklarade Andreasson för FotbollDirekt.