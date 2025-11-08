Bayer Leverkusen vann klart hemma mot Heidenheim
- Bayer Leverkusen segrade – 6–0 mot Heidenheim
- Bayer Leverkusens femte seger på de senaste sex matcherna
- Patrik Schick avgjorde för Bayer Leverkusen
Det blev en klar seger för Bayer Leverkusen mot Heidenheim hemma i Bundesliga. Matchen slutade 6–0 (5–0).
Segern var Bayer Leverkusens femte på de senaste sex matcherna.
Wolfsburg nästa för Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara två minuter slog Patrik Schick till.
Laget ökade ledningen till 2–0 i 16:e minuten genom Jonas Hofmann.
I 22:a minuten gjorde Bayer Leverkusen 3–0 när Patrik Schick på nytt hittade rätt. Målet var Patrik Schicks femte i Bundesliga.
Bara fem minuter senare var det Ernest Poku som såg till att Bayer Leverkusen ökade ledningen på nytt, till 4–0.
Ibrahim Maza stod för den utökade ledningen med sitt mål på stopptid i första halvleken. I 53:e minuten gjorde Ibrahim Maza också 6–0.
Det här betyder att Bayer Leverkusen ligger på fjärde plats i tabellen och Heidenheim är på 18:e och sista plats.
Lagen spelar mot varandra igen den 21 mars på Voith-Arena.
I nästa match möter Bayer Leverkusen Wolfsburg borta och Heidenheim möter Mönchengladbach hemma. Båda matcherna spelas lördag 22 november 15.30.
Bayer Leverkusen–Heidenheim 6–0 (5–0)
Bundesliga, BayArena
Mål: 1–0 (2) Patrik Schick, 2–0 (16) Jonas Hofmann, 3–0 (22) Patrik Schick, 4–0 (27) Ernest Poku, 5–0 (45) Ibrahim Maza, 6–0 (53) Ibrahim Maza.
Varningar, Heidenheim: Jan Schoppner.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Bayer Leverkusen: 4-0-1
Heidenheim: 0-2-3
Nästa match:
Bayer Leverkusen: VfL Wolfsburg, borta, 22 november
Heidenheim: Borussia Mönchengladbach, hemma, 22 november
