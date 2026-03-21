Heidenheim hämtade upp underläge hemma mot Bayer Leverkusen

3–3 mellan Heidenheim och Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen ledde med 2–0 i paus borta mot Heidenheim i Bundesliga. I andra halvlek jobbade sig Heidenheim in i matchen och matchen slutade oavgjort, 3–3.

Det var 14:e matchen i rad utan seger för Heidenheim.

Heidenheim–Bayer Leverkusen – mål för mål

Bayer Leverkusen tog ledningen i 22:a minuten genom Malik Tillman. Laget gjorde 0–2 när Patrik Schick fick träff i 35:e minuten.

Hennes Behrens slog till med en dryg halvtimme kvar att spela framspelad av Marnon-Thomas Busch och reducerade åt Heidenheim. I den 72:a minuten kvitterade Marvin Pieringer för Heidenheim på straff. Patrik Schick, återigen, gav Bayer Leverkusen ledningen efter förarbete av Alejandro Grimaldo i 79:e minuten. Heidenheim kvitterade till 3–3 bara sex minuter senare på nytt genom Marvin Pieringer. 3–3-målet blev matchens sista.

När lagen möttes senast vann Leverkusen med 6–0.

Heidenheim möter Mönchengladbach i nästa match borta lördag 4 april 15.30. Bayer Leverkusen möter samma dag Wolfsburg hemma.

Heidenheim–Bayer Leverkusen 3–3 (0–2)

Bundesliga, Voith-Arena

Mål: 0–1 (22) Malik Tillman, 0–2 (35) Patrik Schick, 1–2 (56) Hennes Behrens (Marnon-Thomas Busch), 2–2 (72) Marvin Pieringer, 2–3 (79) Patrik Schick (Alejandro Grimaldo), 3–3 (85) Marvin Pieringer.

Varningar, Heidenheim: Adrian Beck, Luca Kerber, Jan Schoppner, Marnon-Thomas Busch. Bayer Leverkusen: Patrik Schick, Aleix Garcia, Jarell Quansah, Ibrahim Maza.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Heidenheim: 0-2-3

Bayer Leverkusen: 1-4-0

Nästa match:

Heidenheim: Borussia Mönchengladbach, borta, 4 april 15.30

Bayer Leverkusen: VfL Wolfsburg, hemma, 4 april 15.30