Jonathan Burkardt i målform – Eintracht Frankfurt vann mot Köln

Seger för Eintracht Frankfurt med 4–3 mot Köln

Eintracht Frankfurt avgjorde i 90:e minuten.

Jonathan Burkardt gjorde två mål för Eintracht Frankfurt

Bortalaget Eintracht Frankfurt vann mot Köln i Bundesliga. 3–4 (1–2) slutade matchen på lördagen.

Köln startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara fyra minuter slog Jakub Kaminski till. Målet var Jakub Kaminskis femte i Bundesliga.

I 39:e minuten kvitterade Eintracht Frankfurt när Arthur Theate fick träff med assist av Fares Chaibi.

Laget tog också ledningen på tilläggstid i första halvleken genom Mahmoud Dahoud.

Jonathan Burkardt fick utdelning med en dryg halvtimme kvar att spela på pass av Ritsu Doan och ökade ledningen för Eintracht Frankfurt.

I 63:e minuten nätade Jonathan Burkardt återigen och gjorde 1–4.

Marius Bulter såg med sju minuter kvar att spela till att Köln reducerade.

I 90:e minuten reducerade Kölns Luca Waldschmidt på nytt. 3–4-målet blev matchens sista.

Det här var Kölns tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Eintracht Frankfurts andra uddamålsseger.

Eintracht Frankfurt ligger på sjätte plats i tabellen efter matchen medan Köln är på nionde plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 4 april på Deutsche Bank Park.

I nästa match möter Köln Werder Bremen borta på lördag 29 november 15.30. Eintracht Frankfurt möter Wolfsburg söndag 30 november 17.30 hemma.

Köln–Eintracht Frankfurt 3–4 (1–2)

Bundesliga, RheinEnergieStadion

Mål: 1–0 (4) Jakub Kaminski, 1–1 (39) Arthur Theate (Fares Chaibi), 1–2 (45) Mahmoud Dahoud, 1–3 (59) Jonathan Burkardt (Ritsu Doan), 1–4 (63) Jonathan Burkardt, 2–4 (83) Marius Bulter, 3–4 (90) Luca Waldschmidt.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Köln: 1-1-3

Eintracht Frankfurt: 3-2-0

Nästa match:

Köln: Werder Bremen, borta, 29 november

Eintracht Frankfurt: VfL Wolfsburg, hemma, 30 november