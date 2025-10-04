Kalmar besegrade Brage och toppar nu tabellen

Kalmar vann med 3–1 mot Brage

Kalmars fjärde seger på de senaste fem matcherna

Carl Gustafsson avgjorde för Kalmar

Segern mot Brage på bortaplan innebär att Kalmar nu är serieledare i Superettan, en poäng före Örgryte. Örgryte har dock en match mindre spelad. Kalmar vann med 3–1 (1–1). Brage ligger på tionde plats i tabellen.

Det var 13:e matchen i rad utan förlust för Kalmar.

Brage–Kalmar – mål för mål

Kalmar började bäst och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara tre minuter slog Tomas Kalinauskas till på straff.

Brage kvitterade till 1–1 efter en halvtimme genom Teodor Wålemark framspelad av Haris Brkic. Direkt efter pausen ökade Carl Gustafsson Kalmars ledning.

I 49:e minuten slog Melker Hallberg till och gjorde 1–3. Det blev också matchens sista mål.

Noteras kan att Brage sedan den 12 september har tappat -4 placeringar i tabellen.

Lördag 18 oktober 15.00 möter Brage Östersunds FK borta på Jämtkraft Arena medan Kalmar spelar hemma mot Oddevold.

Brage–Kalmar 1–3 (1–1)

Superettan, Borlänge Energi Arena

Mål: 0–1 (3) Tomas Kalinauskas, 1–1 (30) Teodor Wålemark (Haris Brkic), 1–2 (47) Carl Gustafsson, 1–3 (49) Melker Hallberg.

Varningar, Brage: Jacob Stensson, Teodor Wålemark, Anton Lundin. Kalmar: Saku Ylätupa, Camil Jebara, Saba Mamatsashvili.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brage: 0-0-5

Kalmar: 4-1-0

Nästa match:

Brage: Östersunds FK, borta, 18 oktober

Kalmar: IK Oddevold, hemma, 18 oktober