Red Bull Leipzigs fina svit fortsätter mot Köln

Red Bull Leipzig vann med 2–1 mot Köln

Christoph Baumgartner med två mål för Red Bull Leipzig

Jan Thielmann gjorde målet för Köln

Tre raka segrar hade Red Bull Leipzig mot just Köln i Bundesliga inför söndagens match. Och på söndagen segrade Red Bull Leipzig på nytt – den här gången med 2–1 (1–0) borta på RheinEnergieSTADION.

Segermålet för Red Bull Leipzig stod Christoph Baumgartner för efter 56 minuter.

Wolfsburg nästa för Red Bull Leipzig

Christoph Baumgartner gjorde 1–0 för Red Bull Leipzig efter en knapp halvtimme.

Direkt efter pausen nätade Jan Thielmann med assist av Isak Bergmann Johannesson och kvitterade för Köln. Christoph Baumgartner fick utdelning på nytt med en dryg halvtimme kvar att spela och avgjorde matchen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Leipzig med 3–1.

Nästa motstånd för Red Bull Leipzig är Wolfsburg. Lagen möts söndag 15 februari 17.30 på Red Bull Arena Leipzig.

Köln–Red Bull Leipzig 1–2 (0–1)

Bundesliga, RheinEnergieSTADION

Mål: 0–1 (29) Christoph Baumgartner, 1–1 (51) Jan Thielmann (Isak Bergmann Johannesson), 1–2 (56) Christoph Baumgartner.

Varningar, Köln: Jan Thielmann. Red Bull Leipzig: Peter Gulacsi, David Raum, Christoph Baumgartner, Ezechiel Banzuzi, Ole Werner.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Köln: 2-0-3

Red Bull Leipzig: 2-1-2

Nästa match:

Red Bull Leipzig: VfL Wolfsburg, hemma, 15 februari 17.30