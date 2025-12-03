Elma Junttila Nelhage hyllas: ”Jättekul att få spela”

STOCKHOLM. Elma Junttila Nelhage är damlandslagets nya mittback.

Hon har lyckats fylla Magdalena Erikssons tomrum och hyllas stort.

– Resan har väl gått ganska snabbt från första samlingen och få spela direkt. Men för mig handlar det bara om att fortsätta jobba på, säger Junttila Nelhage till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Lyon-spelaren Elma Junttila Nelhage fick göra A-landslagsdebut i Tony Gustavssons första trupp. Från allra första början fick hon förtroende att spela från start i Magdalena Eriksson frånvaro.

– Jättekul att få spela. Tre tuffa matcher direkt. Men jag tror att jag behöver få de här matcherna. Möter motståndare på allra högsta nivå och jag känner att jag fortfarande har mycket kvar att utveckla. Men att få de här matcherna och när Tony visar att han vill också att jag ska få de matcherna, det betyder mycket, säger landslagsbacken till FotbollDirekt.

Trots stora skor att fylla har Junttila Nelhage hyllats av experter, lagkamrater och supportar. Men hon fokuserar bara på att bli ännu bättre.

– Nej men såklart, kul att höra. Resan har väl gått ganska snabbt från första samlingen och få spela direkt. Men för mig handlar det bara om att fortsätta jobba på. Som jag sa, jag känner väl att jag fortfarande har mycket kvar att slipa på. Att få chansen att spela de här matcherna har betytt mycket. Så man får ta den reaktionen och fortsätta jobba på.

Foto: Bildbyrån

Nathalie Björn, som har bildat ett mittlås med Junttila Nelhage, har hyllat sin nya lagkamrat för hennes sätt att spela fotboll. Nu hyllar 22-åringen sin nya lagkamrat Nathalie Björn.

– Jag får väl hylla henne tillbaka då. Det är en otroligt skicklig spelare. Jag har sagt det tidigare, hon är väldigt smart och det gör det lättare att spela. Jag tycker att vi har ett bra samarbete. Jag tror att vi kommer också behöva tid att kunna bli ännu bättre om man får ännu mer speltid ihop. Men spelar man med en bra spelare så är det oftast lätt att anpassa sig ganska snabbt, avslutar Elma Junttila Nelhage.