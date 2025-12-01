Björn hyllar sin nya mittbackskollega: ”Fantastisk duktig”

STOCKHOLM. Nathalie Björn är en av landslagets mest rutinerade spelare.

Nu är hon låset i den nykomponerade backlinjen där 22-åringa Elma Junittila Nelhage är ny mittbackskollega.

– Elma är en fantastiskt duktig fotbollsspelare. Vi har fått träna ihop och spela några matcher ihop. Så det är verkligen kul, säger Nathalie Björn på dagens pressträff.

I morgon, tisdag, väntar returmötet i Nations Leauge-bronsmatchen mot Frankrike. Damlandslaget går in med ett underläge efter 2–1 förlusten borta i Frankrike. Nathalie Björn tycker laget har en bra känsla och är redo inför returen.

– En skön känsla har vi i gruppen. Bra träningar. Träning idag och redo för matchen imorgon och redo att tvåla dit dem på hemmaplan, säger Björn under pressträffen.

För hela landslaget har det varit mycket förändringar med ny ledarstab och en ganska ny spelartrupp. Men för Nathalie Björn har det varit mest förändringar. Magdalena Eriksson har tackat för sig, Amanda Ilestedt är skadad och Linda Sembrant gör sin sista landslagssamling. Björn har istället fått bilda mittbackspar med 22-åringe Elma Junttila Nelhage.

– Elma är en fantastiskt duktig fotbollsspelare. Vi har fått träna ihop och spela några matcher ihop. Så det är verkligen kul. Det är klart att det kommer ta tid att lära känna varandra. Men jag tycker att samarbetet har fungerat väldigt bra hittills. Jag har haft mer rutinerade mittbackspartner.

”Hjälpa henne så mycket jag kan”

I backlinjen finns 19-årige Smilla Holmberg, 22-årige Elma Junttila Nelhage, 22-årige Anna Sandberg och Nathalie Björn. Hon är den i backlinjen som är äldst och som har rutin. Vilket har gjort att hon får ta lite extra ansvar när en ny ung trupp ska sätta sig.

– Nu känner man att man får ta lite extra ansvar och speciellt få Elma att känna sig bekväm och trygg i sin roll. Hon är väldigt bra på att kommunicera. Vi har god kommunikation under matcherna och i olika situationer. Jag försöker bara hjälpa henne så mycket jag kan, som jag vet. Själv den hjälpen jag fick när jag kom upp till landslaget.

En annan ung spelare som gör sin debut i landslagssammanhang är Bella Andersson, 19-åriga mittbacken från Real Madrid. Nathalie Björn tror att hon kommer bli en stor spelare för Sverige om några år.

– Jo men också väldigt kul att få se henne. Jag har inte sett henne så jättemycket innan men också en jättefin vänsterfot och vi behöver lite vänsterfötter i backlinjen. Så att nej men också en fantastiskt duktig fotbollsspelare som jag tror verkligen kommer bli stor för Sverige.

Morgondagens match kommer bli Linda Sembrants sista i landslagströjan. Något som Björn tycker känns jobbigt.

– Ja, det känns jättejobbigt. Det är jättetråkigt. Jag sa det till Sempan (Linda Sembrant) idag att så här, fan det känns som att det är inte på riktigt. Jag väntar fortfarande på att Magda ska komma tillbaka. Det känns som att Magda bara inte är med just nu. Men det är klart att det är jättetråkigt. Jag tror det kommer ta en stund innan man faktiskt förstår att de inte kommer tillbaka till oss, avslutar Björn.