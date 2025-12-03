Filippa Angeldahl: ”Det är mellan oss två”

STOCKHOLM. Utbytt i paus i Frankrike och i returen fick hon starta på bänken.

Varför Tony Gustavsson gjorde det valet vill dock inte Filippa Angeldahl avslöja.

– Det är mellan oss två, säger hon efter gårdagens match.

När den svenska startelvan släpptes inför gårdagens returmöte med Frankrike i Nations League var det framförallt en förändring jämfört med mötet i Frankrike som stack ut. Filippa Angeldahl som brukar vara given på det svenske mittfältet inledde på bänken för Blågult. Under samlingen har förbundskapten Tony Gustavsson var tydlig med att slutelvan är minst lika viktig för startelvan, frågan är dock ifall spelarna delar den uppfattningen?

– Jag tror att alla spelare vill starta såklart, men det är bara elva stycken som kan starta. Sen som i dag (läs i går) så visar det att slutelvan är minst lika viktiga och kan komma in och avgöra en match. Men det är klart att man alltid vill starta en match, sen gäller det att acceptera sin roll och om man kommer in så gör man det för att bidra. Vi är ett lag och alla är lika viktiga, säger Angeldahl.

I det första mötet med Frankrike blev hon utbytt redan i paus och i går fick Angeldahl som sagt börja på bänken, en situation hon ändå medger att hon varit med om innan.

– Jag har varit i den här situationen ganska många gånger, men det är klart att man vill ha förtroende. Det är då man spelar som bäst och har som bäst självförtroende. Sedan tycker jag att jag kommer in i matchen på ett bra sätt och visar mina styrkor i det här laget på ett bra sätt.

Fick du någon förklaring från Tony varför den förändringen gjordes jämfört med i första mötet?

– Det är mellan oss två, avslutar Angeldahl.

Härnäst för 28-åringen väntar ny ligamatch med klubblaget Real Madrid, på lördag ställs man mot Real Sociedad i Liga F.