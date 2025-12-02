Så startar Sverige i avgörandet mot Frankrike

Sverige ligger under med ett mål inför returen i Nations League-bronsmatchen.

Så väljer förbundskapten Tony Gustavsson att starta i avgörandet.

Matchen startar 19.00.

Det blev ett snopet avslut för det svenska damlandslaget i den första bronsmatchen i Nations League mot Frankrike. En match som länge såg ut att gå mot ett kryss slutade i en sen seger för fransyskorna.

Inför returen behöver Sverige vinna med minst ett mål för att inte förlora bronset.

I den avgörande matchen väljer förbundskapten Tony Gustavsson att göra två förändringar. I stället för Monica Jusu Bah och Filippa Angeldahl, startar Fridolina Rolfö och Hanna Lundkvist.

Matchen startar 19.00. Följ den live med FotbolDirekt!

Startelvor:

Sverige: Jennifer Falk – Smilla Holmberg, Nathalie Björn, Elma Junttila Nelhage, Anna Sandberg – Hanna Lundkvist, Kosovare Asllani, Julia Zigiotti Olme – Johanna Rytting Kaneryd, Felicia Schröder, Fridolina Rolfö

Frankrike: Peyraud-Magnin – Mbock, Samoura, De Almeida, Morroni – Karchaouri, Fazer, Geyoro – Diani, Bussy, Mateo



