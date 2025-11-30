Magdalena Erikssons första ord: ”Det har varit mycket tårar”

Magdalena Eriksson, 32, har avslutat landslagskarriären.

Bakom beslutet låg ett besked om en knäskada, berättar hon för SVT.

– Det är den typen av knäskada som alla fotbollsspelare hoppas att de aldrig får.

Foto: Bildbyrån

Det var för två veckor sedan som fotbolls-Sverige fick chockbeskedet: Magdalena Eriksson slutar i landslaget. Den rutinerade mittbacken, som har gjort 123 landskamper för damlandslaget, valde att lägga den blågula tröjan på hyllan, efter att ha dragits med skadeproblem under en längre tid.

I en intervju med SVT Sport berättar 32-åringen att beslutet grundades sig i att hon råkat ut för en knäskada.

– Det var ett fruktansvärt besked att få. Det är den typen av knäskada som alla fotbollsspelare hoppas att de aldrig får. Och får man den så hoppas man att man får den så sent i sin karriär så att man kan härda ut några år till. Det var jättejobbigt att inse att slutet närmar sig, säger Eriksson.

Mittbacken berättar att det var ett känslosamt beslut att ta, men även att samtalet med förbundskaptenen Tony Gustavsson blev ett känslosamt sådant.

– Det har varit mycket tårar nästan varje gång jag har berättat det för någon. Och det är klart att det blir det, för det har betytt så himla mycket och betyder fortfarande mycket, fortsätter hon till SVT.