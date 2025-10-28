STAFHAMMAR: ”Att inte starta Schröder är tjänstefel”

Tony Gustavsson har lovat förändringar vilket är ett måste efter överkörningen senast.

Då vill jag se Sveriges formstarkaste spelare från start.

Foto: Bildbyrån

Det är dags för Sverige att vända ett 4–0-underläge mot Spanien i Nations Leauge. Men det vet vi alla är en omöjlighet, men vi får försöka ha lite hopp och tro på vårt landslag och för Tony Gustavsson.

Att förlora mot Spanien är inget fiasko som många verkar tycka utan det är snarare självklart med tanke på att det är världens bästa landslag mot ett ganska nykomponerat Sverige. Spanien är snabba och tekniska gudinnor medan Sverige är ett gäng från norr som ibland kan tacklas och får in bollen i mål på ett eller annat sätt. Men att vi skulle vända ett 4–0-underläge är lika rimligt som att Alingsås går till Champions League.

Tony Gustavsson sa under gårdagens pressträff att det skulle ske förändringar i startelvan men att han inte ville säga exakt vad som skulle ändras. Men han bjöd på lite, Smilla Holmberg in från start. Holmberg besitter lite andra kvaliteter än just Hanna Lundkvist. Holmberg är mer offensiv och mycket snabbare så jag tror att Holmberg är rätt kvinna för jobbet på högerkanten, vi såg ju vad hon bidrog med under EM.

Foto: Bildbyrån

Han hintade också om ett mittbacksbyte där debutanten Elma Junttila Nelhage kommer in. Äntligen säger jag bara! Det är inte en dag för sent. Vi har i flera år haft en långsam och seg backlinje och här kan vi få in riktigt bra kvalitet. En liten del av mig blir lite fnittrig av att han vågar ta in en ny mittback, det kan gå precis hur som helst men Junttila Nelhage spelar inte Lyon av en slump. Hon är briljant. Hon har gått lite under radarn eftersom hon spelar i den franska ligan men hon är vår framtid. Jag lovar att ni inte kommer bli besvikna av detta byte.

Sen ska det ju tilläggas att hon troligtvis ersätter Amanda Ilestedt, och i vanliga fall är det stora skor att fylla men efter fredagens match mot Spanien gick det inte som väntat för Ilestedt så Junttila Nelhage kommer oavsett hur det går göra en bättre match än Ilestedt.

Foto: Bildbyrån

En annan spelare som jag vill ha in i startelvan är Felicia Schröder. Hon är Sveriges formstarkaste spelare just nu och jag tror att hon verkligen kommer kunna göra kaos med den spanska backlinjen. Man kan inte jämföra damallsvenskan med den spanska backlinjen men jag tror att Schröder kan vara svårläst och göra det svårt för Spanien, vilket är precis det vi behöver. Schröder kommer gå in för att visa sina kvaliteter och inte bry sig om att hon möter Spanien. Hon kommer ha noll respekt.

Framförallt förtjänar hon en start. Att ha Rolfö, Schröder och Rytting Kaneryd där fram kommer leda till framgång. Trots hennes unga ålder sitter hon på mer rutin än de flesta och att inte låta henne starta i en match där man vill prova mycket nytt och ungt är tjänstefel. Bygg startelvan runt Schröder. Hon är självskriven!

Förlusten är ett faktum så jag hoppas Tony Gustavsson bygger den elvan vi kommer få se i framtiden och bygger den elvan som han vill satsa på. Samtidigt så ska Tony Gustavsson kliva ut på en svensk arena för första gången som svensk förbundskapten, så han vill nog egentligen inte göra bort sig allt för mycket utan förlora med värdighet åtminstone.