GÖTEBORG. Sverige tar emot Spanien i returen.

Då ser 19-åriga Smilla Holmberg ut att gå in från start.

– Att få äran att spela en match mot världsettan och de bästa spelarna i Europa är jättekul, säger högerbacken.

Foto: Bildbyrån

Sverige fick en mardrömsstart på dubbelmötet i semifinalen i Nations League. Spanien gjorde slarvsylta av ”Blågult” i öppningsmötet i Malaga i fredags, och den regerande världsmästaren vann med hela 4–0.

I morgon, tisdag, får ”Blågult” en chans till revansch när Spanien gästar Gamla ullevi i Göteborg. Då kommer förbundskaptenen Tony Gustavsson att göra förändringar i startelvan.

– Vi kommer göra allt vi kan i 90 minuter och en eventuell förlängning, men vi kommer också ha ett öga på en framtid. Med det sagt har vi haft ögonen på hur spelare har levererat i träning, men också på inhoppen som vi såg i matchen senast. Det kommer att bli en del förändringar i startelvan, säger Gustavsson på måndagens pressträff.

Tony Gustavsson. Foto: Bildbyrån

En av de unga spelarna i truppen, och som gjorde ett inhopp mot Spanien i förlustmatchen, är 19-åriga Smilla Holmberg. Hammarby-ytterbacken mötte pressen kort efter förbundskaptenen och väntas få chansen i returmötet, även om Tony Gustavsson inte bekräftade förändringen rakt ut.

– Superkul! Som fotbollsspelare vill man alltid spela mycket, och att få äran att spela en match mot världsettan och de bästa spelarna i Europa är jättekul, säger Holmberg.

”Jag behöver ligga på topp”

Holmberg får frågan om hur hon själv tycker det är att ställas mot några av Europas bästa fotbollsspelare:

– Det är de bästa och skickligaste spelarna i Europa. Det gäller att vara på topp. Jag inspireras och motiveras av att utmanas på den nivån, och jag vet att jag behöver ligga på topp för att klara av den.

Smilla Holmberg. Foto: Bildbyrån

Efter 4–0-förlusten i förra veckan ska det mycket till för att Sverige ska lyckas vända på steken och ta sig vidare till en final. Men Smilla Holmberg tycker att det finns en del positivt att ta med sig från tappet i Malaga.

– Vi vet att de är ett väldigt skickligt lag. Samtidigt kände vi att vi hade delar av matchen där vi vann bollen mycket och vi måste fortsätta på det spåret, att vara aggressiva och kompakta i försvarsspelet, säger hon.