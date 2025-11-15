Bajen F17-mästare – efter straffdrama: ”Det var avgörande”

KANALPLAN. SM-guldet i F17-klassen skulle delas ut denna lördag och i finalen gjorde Hammarby och FC Rosengård upp.

Publiken bjöds på otrolig dramatik på Södermalm och det krävdes straffar för att skilja lagen åt – men väl där drog Bajen det längsta strået.

– Det känns sjukt, det känns helt otroligt att få göra det här. Vi har kämpat otroligt under hela säsongen. Vi förtjänade det, säger Hammarbys målvakt Ellie Röhr till FD.

– Det har varit så mycket känslor inblandade i den här matchen, men jag är bara så glad och så stolt över alla, säger lagkapten Ebba Hedlund.

Foto: FotbollDirekt/Rasmus Hjortling

Redan för nästan en månad sedan säkrade Hammarby SM-guld i F19-klassen och denna lördag hade man chansen att även ta hem den andra nationella nivån på flicksidan, nämligen F17 allsvenskan.

Bajen vann komfortabelt den norra serien och denna lördag ställdes man mot vinnarna av den södra serien, FC Rosengård, i en helt avgörande final på Kanalplan.

De 588 åskådarna som tagit sig till Kanalplan denna lite småkyliga dag bjöds på ordentligt dramatik. Hammarby kopplade grepp om matchen i slutet av den första halvleken då Ella Hay nickade in 1–0, men tidigt i den andra halvleken kvitterade Rosengård med ett nästan identiskt nickmål från Alva Kroksmark.

1–1 stod sig sedan matchen ut och inte ens under förlängningen kunde något skilja lagen åt, utan denna SM-final fick avgöras genom en straffläggning. Väl där var det Hammarby så var strået vassare och Stockholmsklubben tog hem straffläggning med 3–2. I och med detta kan man nu titulera sig svenska mästare i F17-klassen.

Hammarby firar F17-guldet. Foto: FotbollDirekt/Rasmus Hjortling

– Det känns sjukt, det känns helt otroligt att få göra det här. Vi har kämpat otroligt under hela säsongen. Vi förtjänade det, säger Hammarbys målvakt Ellie Röhr till FD.

– Det känns jättebra, jag har inte jättemycket att säga för att det är så mycket känslor. Det har varit så mycket känslor inblandade i den här matchen, men jag är bara så glad och så stolt över alla. Att vi spelar hela matchen igenom och kämpar som ett lag hela tiden, vi vinner matchen på straffar. Jag är så stolt, säger lagkapten Ebba Hedlund.

I straffläggningen klev Röhr fram ordentligt och med två straffräddningar är det svårt att se henne som något annat än en av Bajens stora hjältar. Inför straffläggningen var dock inte läget optimalt för burväktaren.

– Jag var iskall, men jag försökte springa lite för att komma igång.

Hur skönt var det då att få knipa första straffen?

– Det var en sådan lättnad, det kändes verkligen då som att vi hade detta.

Röhr knep den första och den fjärde och avgörande straffen, enligt lagkapten Hedlund var det den första räddningen som var avgörande.

– Jag tror att det var avgörande ifall jag ska vara ärlig. Jag som tog andra, det var en sådan lättnad när jag gick fram, att inte ha lika stor press på mig själv. Det kändes jättebra.

Du sätter den straffen, förklara för mig, vad tänker man på väg fram till straffpunkten?

– Så mycket tankar, så mycket tvivel, så mycket självförtroende, så mycket känslor, så mycket nervositet. Sen när man kommer fram så får man bara sluta tänka och göra det man kan, säger Hedlund.

Nu vänta firande och mycket glädje för de nyblivna svenska mästarna

– Det känns så bra, vi är så glad just nu och det var sjukt skönt att få göra det här med det här laget. Vi ska vara galna i omklädningsrummet och sedan ska vi bara äta, säger Röhr.

– Vi ska bara vara glada och njuta av den här vinsten länge och bara ha kul, fyller Hedlund i.