Det är tre omgångar kvar av F19-allsvenskan.

Men nu står det klart att Hammarby vinner SM-guldet.

Stockholmslaget är obesegrat än så länge.

Foto: Bildbyrån/Skärmdump X

Hammarby ser ut att tappa guldet i damallsvenskan efter förlusten mot Häcken. Men nu står det klart att Hammarbys F19-lag säkrar guldet, med tre omgångar kvar.

Laget säkrade guldet borta mot Umeå under gårdagen när Ida Ericson kvitterade till 1–1 i den 88:e minuten och hon sköt det grönvita laget till ännu ett guld.

”Bajen” skriver följande på sin hemsida efter guldet.

”Truppen är också betydligt yngre än samtliga andra lag på övre halvan: åldersstrukturen är sex spelare födda 2009, lika många födda 2010 samt två 07:or och tre 06:or. En gyllene prestation är det hursomhelst, av gänget som tack vare dagens poängräddande mål fortsatt är obesegrat med två omgångar kvar”

Nästa match för svenska mästarna är lördagen 1 november när man tar emot KIF Örebro.