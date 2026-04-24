Dejan Kulusevski hyllas: ”Perfekt spelare”

Dejan Kulusevski, 25, är alltjämt skadad.

Tottenham Hotspur-tränaren Roberto De Zerbi lider med svensken.

Foto: Bildbyrån

Dejan Kulusevski har inte spelat fotboll sedan han opererades för en skada i maj i fjol. Den svenske stjärnan går en kamp mot klockan inför sommarens VM.

Tottenham Hotspurs nya tränare Roberto De Zerbi har ännu inte kunnat ta ut Kulusevski till spel.

– Jag är ledsen för hans skull. Han var en av mina perfekta spelare, en väldigt speciell spelare, likt Kudus (Mohammed) och Romero (Cristian), säger De Zerbi enligt tidningen The Standard.

Spurs-tränaren hoppas att 25-åringen kan vara redo till sommarens mästerskap.

– Jag hoppas för hans skull att han kan spela VM, eftersom det är ett stort ögonblick. Det är den bästa perioden i en spelares karriär. Men jag har inte särskilt mycket vetskap om situationen.

Sverige inleder VM-gruppspelet mot Tunisien den 15 juni.



