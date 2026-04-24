Osäkert kring Abraham inför derbyt: ”Vi hoppas”

Stockholmsderby närmar sig.

Det är fortfarande oklart hur statusen är på Paulos Abraham.

– Vi får se hur många minuter det blir, säger Bajen-tränaren Kalle Karlsson till Aftonbladet.

Paulos Abraham har dragits med en okänd skadekänning de senaste veckorna. Hammarbys anfallsstjärna var med från start i den senaste matchen mot Halmstads BK.

Under torsdagen skulle Abraham undersökas samtidigt som ett derby mot Djurgården väntar på söndagen.

Huvudtränaren Kalle Karlsson förklarar att det inte är klart om han kommer att vara redo.

– Man får värdera i hur mycket risk man är beredd att ta och vi är ju inte beredda att ta en så stor risk att det skulle förvärras väldigt mycket. Därför lyssnar vi på vad medteamet säger i frågan men det är klart att det inte är enkla avvägningar, säger Karlsson till Aftonbladet och tillägger:

– Vi hoppas ha honom tillgänglig för att starta men vi får se hur många minuter det blir.

Derbyt mellan Djurgården och Hammarby startar 14.00 på söndag.